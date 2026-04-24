В Самаре состоится торжественный концерт «Встанем за Отечество»

4 мая в Самарской филармонии состоится торжественный вечер «Встанем за Отечество», посвящённый 81-й годовщине Великой Победы. Это уникальный концерт, в котором на одной сцене вместе с Академическим симфоническим оркестром под управлением маэстро Михаила Щербакова и солистами ОЛиМП Самарской филармонии выступят участники проекта «Встанем за Отечество». (12+)



Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области. Его цель — воспитание молодого поколения и всего нашего общества в духе патриотизма и любви к Родине, веры в свою страну, свой народ и нашу Победу.



Проект получил название «Встанем за Отечество». Он включает в себя проведение смотра-конкурса произведений современных российских композиторов и поэтов на тему специальной военной операции на Украине, героических подвигов наших солдат, защищающих свою Родину.



Победители четвертого сезона проекта выступят на концерте со своими авторскими сочинениями.



Михаил Щербаков отмечает: «Четвертый год подряд мы проводим смотр конкурс, который называется «Встанем за Отечество» — патриотический проект, который вызывает большой интерес у наших творческих людей.



Такие разные сочинения, но объединенные одним – любовью к Родине!».



В программе вечера прозвучат произведения современных российских композиторов и поэтов на тему специальной военной операции на Украине, героических подвигов наших солдат, защищающих свою Родину, а также бессмертные песни о Великой Отечественной войне: «Священная война», «Катюша», «В землянке», «Синий платочек», «Темная ночь», «Соловьи», «Случайный вальс».

Фото: минкульт СО