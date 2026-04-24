В Самарском театре кукол прошла премьера спектакля «Страшная-престрашная тайна, или Подарок для друга»

На сцене Самарского театра кукол прошла долгожданная премьера спектакля «Страшная-престрашная тайна, или Подарок для друга».

Зрители отправились в сказочный африканский лес, где его обитатели на собственном опыте убеждаются: дружба, честность и доброта оказываются куда важнее любых хитростей. Маленькая обезьянка проходит непростой путь взросления и в итоге понимает главное: настоящую дружбу нельзя выпросить или перехитрить, её можно обрести только через искренность и доброту.

«Вообще, театр кукол – это часто первый театр, куда приводят детей, – отмечает режиссёр-постановщик спектакля, заслуженная артистка России Ирина Пашкевич. – И наша задача как актёров и создателей в доступной, форме показать им этот верный путь по жизни»

Подобные спектакли сегодня были бы невозможны без национальной проекта «Культура». Благодаря системной поддержке государства театр получил возможность обновлять материально-техническую базу, приобретать современное световое, звуковое и сценическое оборудование, а также реализовывать сложные творческие замыслы без компромиссов в качестве.

Финансирование в рамках нацпроекта позволяет коллективу смелее экспериментировать с формами, привлекать новых специалистов, проводить гастроли и образовательные программы, оставаясь при этом верным своей главной миссии воспитывать через искусство и дарить детям истории, которые учат самому главному.

 

Фото:   минкульт СО

