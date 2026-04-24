В губернии школьники получают углубленные знания в агротехклассах

Сеть профильных агротехклассов активно развивается в Самарской области в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В прошлом году в регионе открыты 8 агроклассов в муниципальных районах Хворостянский, Шигонский, Исаклинский, Приволжский, а также в посёлке Усть-Кинельский. В них обучаются более 160 школьников. В этом году такие кабинеты откроются и в других районах области.

Для учеников Хворостянской средней школы прошёл необычный открытый урок, объединивший теорию животноводства и экономическую стратегию. Экспертную поддержку профильному занятию на тему «Особенности питания жвачных животных» оказали специалисты ГК «ЭФКО». Директор дивизиона эффективных кормов Ирина Первых, приветствуя учащихся, отметила, что сегодня над повышением продуктивности сельского хозяйства трудятся команды молодых профессионалов, и школа - лучший этап для первого знакомства с отраслью.

«Мне нравится изучать биологию и всё, что связано с растениями. В агроклассе я многое узнаю и о животных - как они питаются, как живут. Это даёт мне больше знаний для будущей профессии», - отметила Александра Адамова.

Также состоялась презентация бизнес-игры «Умная ферма», где ребята управляли предприятиями и учились грамотно распоряжаться средствами.

«Идея заключалась в том, чтобы в игровой форме попробовать управлять молочной фермой. Здесь представлены все основные элементы и важные технологические процессы, которые есть на реальном предприятии. Есть даже карточка "карантин", за нарушения предусмотрены штрафы. Каждый участник может вырасти в крупного предпринимателя», — пояснила одна из разработчиков игры Ольга Гришковская, руководитель PR-службы дивизиона эффективных кормов группы компаний.

Развитие агротехклассов - приоритет региональной составляющей федерального проекта «Кадры в АПК». По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе создаются беспрецедентные условия для молодых специалистов в сельском хозяйстве. Единовременные выплаты для выпускников вузов увеличены до 414 тыс. рублей, для выпускников колледжей - до 207 тыс. рублей, а ежемесячные надбавки выплачиваются в течение 6 лет.

К подготовке будущих кадров активно подключаются инвесторы-кураторы. Сельхозтоваропроизводители за свой счет делают капитальный ремонт и оснащают школы современным оборудованием. Государство, в свою очередь, возмещает аграриям 90% этих затрат за счёт нацпроекта.

«Я считаю сельское хозяйство современной и технологичной сферой и хочу передать этот опыт детям, увлечь их. Здесь действительно интересно жить и работать, много перспектив для развития и самореализации», - подчеркнула директор агрохозяйства Евгения Бесчетнова.

Для педагогов агротехклассов также предусмотрена поддержка - стимулирующие выплаты составляют до 30 тысяч рублей ежемесячно.

