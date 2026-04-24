С 24 по 26 апреля в регионе пройдут широкомасштабные профилактические рейды

С 24 по 26 апреля 2026 года на территории Самарской области пройдут широкомасштабные профилактические рейды, направленные на предупреждение и пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств.



Особое внимание сотрудники полиции уделят профилактической работе с водителями самокатов, велосипедов и мототранспорта, в том числе несовершеннолетними.



Сотрудники полиции проверят наличие водительского удостоверения соответствующей категории, если транспортное средство по своим характеристикам приравнивается к механическим, использование водителями пассивной защиты (мотошлемов, защитных костюмов), а также внесение изменений в конструктивные особенности транспортного средства.



Госавтоинспекция напоминает о том, что принять активное участие в обеспечении правопорядка на автодорогах может каждый, сообщив о совершаемых правонарушениях по телефону «112» (с мобильного телефона любого сотого оператора), сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

