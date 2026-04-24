Юноши из Новокуйбышевска - бронзовые призеры чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

В Удмуртии с 18 по 25 апреля проходит суперфинал всероссийских соревнований по баскетболу - Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». Финалистами стали 40 лучших школьных команд со всей страны.

Самарскую область представляют две команды:

- «Алекс» СОШ села Алексеевка, тренеры Сергей и Нина Долгих

- «Олимпия» СОШ №7 Новокуйбышевска, тренеры Никита Шепелев и Алевтина Павленко

Обе команды являются победителями регионального этапа «КЭС-баскета», девушки - бронзовые призеры соревнований ПФО, юноши - победители ПФО.

В суперфинале среди девушек «Алекс» занял итоговое 9-е место.

Среди юношей новокуйбышевская «Олимпия» сегодня в матче за третье место обыграла сборную Владимирской области - 101:71. Итог - бронзовые медали на второй год участия в суперфинале «КЭС-баскета»!

Цель проведения турнира - популяризация баскетбола как способа физической активности и вовлечение детей школьного возраста в систематические занятия физкультурой и спортом. В региональном этапе ШБЛ «КЭС-баскет» в Самарской области приняли участие 410 команд - это более 2000 юношей и девушек из разных городов и сел губернии. Соревнования проведены при поддержке администраций муниципалитетов, министерства образования и Федерации баскетбола Самарской области.

Фото: ШБЛ «КЭС-баскет» / минспорта СО