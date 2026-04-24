Три награды Фестиваля «Театральное Приволжье» вручены юным театралам региона

24 апреля 2026 года в Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей VII окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Победителей определили в номинациях «Лучший детский спектакль», «Лучший молодежный спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее художественное оформление» и «Лучшее музыкальное оформление». Отдельно наградили лауреатов конкурса афиш и плакатов.

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам и гостям обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: «Семь сезонов – это серьезный рубеж для любого мероприятия. За это время у нас накопилось много поводов для гордости. Театральное сообщество округа сплотилось в настоящую семью, наше движение выросло в пять раз, а о Фестивале говорят далеко за пределами ПФО – в том числе в экспертном сообществе России. «Театральное Приволжье» – часть системы общественных инициатив ПФО по поддержке детей и молодежи в культурной, спортивной, интеллектуальной, патриотической и социальной сферах. В последние годы растет число запросов от других округов и новых регионов на участие – это знак качества».

К участникам Фестиваля с видеоприветствием обратился председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков: «Этот фестиваль объединил юных, талантливых артистов Приволжского федерального округа. Он стал важной творческой площадкой, где можно заявить о себе, обменяться опытом и получить признание профессионалов. Поздравляю лауреатов фестиваля! Бесспорно, ваш успех – результат таланта и упорного труда. Пусть эта победа станет стимулом не останавливаться на достигнутом и удивлять зрителей новыми достижениями».

Четырехдневный Фестиваль проходил на нескольких площадках Удмуртии: в Республиканском доме народного творчества, Государственном театре кукол и Дворце культуры «Юбилейный». Программа включала знакомство с удмуртскими традициями, экскурсии по историческим местам, мастер-классы именитых педагогов, вечер дружбы и театральный бал – все в атмосфере настоящего праздника.

«Это проект, который реально работает на развитие театрального искусства в каждом городе, в каждом регионе Приволжья. И я рад, что такой фестиваль существует и набирает силу», – поделился перед молодыми артистами и режиссёрами любительских театральных коллективов лектор Российского общества «Знание», актёр театра и кино Александр Песков.

Коллективы из Республики Татарстан, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Саратовской, Пензенской областей представили свои спектакли, ставшие лауреатами Фестиваля. В этом году среди почетных гостей фестиваля – актеры молодежного театра-студии «Браво» из г. Харцызска Донецкой Народной Республики.

Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев наградил лауреатов в номинации «Лучший молодежный спектакль». Заслуженную награду получил театральный коллектив DragLAB из Самарской области за спектакль «Барабаны в ночи». Отдельно был награжден руководитель коллектива Семён Гуськов в номинации «Лучшая режиссерская работа». Также награду получила Алиса Ильина из Самарской области, победившая в конкурсе афиш и плакатов.

Завершением фестиваля стал показ детского балета «Цветик-семицветик» Образцового театра балета «Радуга» из Удмуртской Республики, который занял 3-е место среди детских коллективов.

Лауреаты фестиваля:

Лучший молодежный спектакль

– 1 место – «Женитьба Бальзаминова» (Народный студенческий театр «Кириллица», Пензенский государственный университет, Пензенская область).

– 2 место – «Калека с острова И» (Авторский студенческий театр «17-ая Скрипка», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский край).

– 3 место – «Барабаны в ночи» (театральный коллектив DragLAB, Самарская область).

Лучший детский спектакль

– 1 место – «Однажды на ярмарке» (детская театральная студия «Апуш» КДК им. В.И. Ленина, Республика Татарстан).

– 2 место – «Белый пароход» (театр-студия «Театралика», Детско-юношеский центр Фрунзенского района, Саратовская область).

– 3 место – «Цветик-семицветик» (Образцовый театр балета «Радуга», Республиканский дом народного творчества, Удмуртская Республика).

Лучшая режиссерская работа

– Молодежные спектакли – Семен Гуськов, Самарская область.

– Детские спектакли – Миляуша Шайхутдинова и Зульфия Валеева, Республика Татарстан.

Лучшее художественное оформление

– Молодежные спектакли – Константин Бутин, Пензенская область.

– Детские спектакли – Анастасия Бузунеева, Республика Татарстан.

Лучшее музыкальное оформление

– Молодежные спектакли – Максим Лучинин и Анна Микаелян, Чувашская Республика.

– Детские спектакли – Михаил Кулалаев, Нижегородская область.

Лучшая мужская роль

– Молодежные спектакли – Арман Дерцян, Пермский край.

– Детские спектакли – Павел Семиреков, Саратовская область.

Лучшая женская роль

– Молодежные спектакли – Анастасия Лекомцева, Удмуртская Республика.

– Детские спектакли – Алина Кривулина, Пензенская область.

Победители конкурса афиш и плакатов

Возрастная категория от 6 до 17 лет

– 1 место – Ирина Кузина, Пензенская область.

– 2 место – Алиса Ильина, Самарская область.

– 3 место – Варвара Халова, Саратовская область.

– В номинации «Год единства народов России» – Полина Скорнякова, Саратовская область.

Возрастная категория от 18 до 30 лет

– 1 место – Милана Муталибова, Республика Татарстан.

– 2 место – Светлана Клепикова, Кировская область.

– 3 место – Виктория Ермошина, Республика Мордовия.

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в ПФО