Более 300 памятников и скульптур очистят в Самаре

В Самаре приступили к сезонной очистке 300 скульптурных композиций и памятников. На объекты наносят специальный раствор моющего средства, после чего смывают водой и тщательно протирают. На самарской набережной эти работы стартовали с мемориального комплекса на Аллее Соловецких юнг под Некрасовским спуском. Всего же до конца апреля там приведут в порядок 26 скульптур.



Все городские памятники, выполненные в бронзе, во избежание повреждений отмывают без использования химических средств — например, жанровую скульптуру «Товарищ Сухов», которая расположена на I очереди набережной, Буратино в Литературном сквере на ул. Фрунзе, шестиметровую скульптуру Дяди Степы на пешеходной части ул. Ленинградской и др. При работе с гранитом городские службы максимально аккуратно применяют аппараты подачи воды под высоким давлением. Для сложных загрязнений используются специализированные чистящие средства, подобранные с учетом материала объекта. Далее в течение теплого сезона памятники будут мыть регулярно, например, на набережной — не менее двух раз в месяц.

Параллельно с помывкой организована инвентаризация скульптур и других арт-объектов — после помывки специалисты их осматривают и проводят дефектовку. При необходимости объекты будут включены в план косметического ремонта к летнему сезону.

