27 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Тимашево на улице Совхозной.
27 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого озвучил ряд кадровых решений.
28 апреля в 11:30 в СОУНБ состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
27 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона.
27 апреля, на оперативном совещании в облправительстве Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной готовности и ухудшения погодных условий.
27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве, в ходе которого обсудили реализацию программы «Самарское долголетие», которая также является составляющей регионального проекта «Старшее поколение» национального прое
Стоматолог Колисниченко: после еды нужно полоскать рот водой.
С 20 по 27 апреля в Самарской области произошло 63 техногенных пожара. Погибли, к сожалению, 2 человека.
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
«Мы - народы России»: юбилейный фестиваль в Чапаевске объединил сотни гостей и участников

Состоялся XV областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко. Юбилейное мероприятие прошло при поддержке Правительства региона во Дворце культуры им. В.И. Чапаева.

Состоялся XV областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко. Юбилейное мероприятие прошло при поддержке Правительства региона во Дворце культуры им. В.И. Чапаева и собрало народы Самарской области в единую творческую семью. На одной сцене выступали русские, татарские, мордовские, башкирские, цыганские, белорусские коллективы. Каждое выступление стало историей любви к малой родине и к России.

Гости на праздник приходили семьями. В фойе работали интерактивные площадки и выставки. Дом дружбы народов Самарской области представил уникальную выставку «Многонациональная губерния», где представлены национальные головные уборы, музыкальные инструменты и куклы в национальных костюмах , а также интерактивную выставку «17 традиционных ценностей России». Особый отклик у гостей вызвала информационно-просветительская выставка проекта «СВОи», которая рассказывает о земляках-героях специальной военной операции. Еще дети и родители могли познакомиться с играми народов России.

«Сохраняя историческую память, веру, традиции и обычаи наших предков, укрепляя народное единство, мы тем самым делаем нашу страну — великую Россию — сильнее, устойчивее к вызовам современности», — подчеркнул в своем обращении к участникам и гостям фестиваля Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Кульминацией фестиваля стал большой концерт, завершил который номер «Мы — народы России» в исполнении всех участников.

«Фестиваль имени Виктора Карабаненко уже 15 лет является живым символом того, что народы Самарской области — это одна большая семья. Дружба, поддержка и уважение друг к другу объединяют нас. Особенно важно, что мы умеем созидать вместе, ценить традиции предков, беречь наше единство и прививать нашим детям и внукам», — подчеркнул Пётр Сучков, представитель Дома дружбы народов Самарской области.

Фестиваль имени Виктора Карабаненко — это вклад в укрепление межкультурного диалога и сохранение национальных обычаев, что является одним из приоритетов Стратегии государственной национальной политики, утверждённой Президентом Владимиром Путиным. Фестиваль стал яркой частью Года единства народов России.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
27 апреля 2026  14:05
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
