«Мы - народы России»: юбилейный фестиваль в Чапаевске объединил сотни гостей и участников

Состоялся XV областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко. Юбилейное мероприятие прошло при поддержке Правительства региона во Дворце культуры им. В.И. Чапаева и собрало народы Самарской области в единую творческую семью. На одной сцене выступали русские, татарские, мордовские, башкирские, цыганские, белорусские коллективы. Каждое выступление стало историей любви к малой родине и к России.

Гости на праздник приходили семьями. В фойе работали интерактивные площадки и выставки. Дом дружбы народов Самарской области представил уникальную выставку «Многонациональная губерния», где представлены национальные головные уборы, музыкальные инструменты и куклы в национальных костюмах , а также интерактивную выставку «17 традиционных ценностей России». Особый отклик у гостей вызвала информационно-просветительская выставка проекта «СВОи», которая рассказывает о земляках-героях специальной военной операции. Еще дети и родители могли познакомиться с играми народов России.

«Сохраняя историческую память, веру, традиции и обычаи наших предков, укрепляя народное единство, мы тем самым делаем нашу страну — великую Россию — сильнее, устойчивее к вызовам современности», — подчеркнул в своем обращении к участникам и гостям фестиваля Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Кульминацией фестиваля стал большой концерт, завершил который номер «Мы — народы России» в исполнении всех участников.

«Фестиваль имени Виктора Карабаненко уже 15 лет является живым символом того, что народы Самарской области — это одна большая семья. Дружба, поддержка и уважение друг к другу объединяют нас. Особенно важно, что мы умеем созидать вместе, ценить традиции предков, беречь наше единство и прививать нашим детям и внукам», — подчеркнул Пётр Сучков, представитель Дома дружбы народов Самарской области.

Фестиваль имени Виктора Карабаненко — это вклад в укрепление межкультурного диалога и сохранение национальных обычаев, что является одним из приоритетов Стратегии государственной национальной политики, утверждённой Президентом Владимиром Путиным. Фестиваль стал яркой частью Года единства народов России.

