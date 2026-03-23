В Самарской области хотят отремонтировать дорогу за 1,3 млрд рублей

Региональный Минтранс ищет подрядчика для обновления проезжей части в Кошкинском и Сергиевском районах. Начальная цена контракта составляет 1,367 млрд рублей.

Речь идет о работах по второму и третьему этапах работ на участке с 0-го по 52-й километр дороги «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки.

Все выполнить нужно с 1 мая 2026-го по 31 марта 2027 года.

Предусмотрены расходы на подготовительные работы и обустройство дороги. Например, нужно обновить пересечения и примыкания, искусственные сооружения, мосты через реки Быковка, Кондурча и Иржа.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 6 апреля. Итоги подведут 9-го числа, пишет Самара-МК.