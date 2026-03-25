в Госдуме поддержали создание сети «белых» банкоматов

В России может быть создана сеть «белых» банкоматов, которая позволит гражданам получать финансовые услуги без комиссии. Об этом 25 марта рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Поддерживаю абсолютно, считаю, что это хорошая идея. Установление «белых» банкоматов позволит гражданам без комиссии получать финансовые услуги», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Уточняется, что подобное нововведение также принесет выгоду банкам, которые смогут сэкономить на установке собственных банкоматов.

Кроме того, как пояснил Верейкин, «белые» банкоматы будут принадлежать «Росинкас», на них не будет банковского бренда, и банки смогут подключаться к этой сети по подписке, оплачивая только объем трансакций своих клиентов.