В рамках рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе проверено 127 иностранных граждан

В рамках работы по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства сотрудники Управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления уголовного розыска, Центра по противодействию экстремизму и военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону, при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии проведена проверка соблюдения требований миграционного законодательства на территории тепличного комплекса, расположенного около с. Черноречье Волжского района. Для мониторинга территории комплекса использовались беспилотные летательные аппараты.

В рамках рейда на территории тепличного комплекса проверено 127 иностранных граждан. С каждым из них провели профилактические беседы о необходимости соблюдения российского законодательства.

За нарушения миграционного законодательства Российской Федерации 38 иностранцев привлечены к административной ответственности, наложено административных штрафов на общую сумму 82 тыс. рублей, принято решение об административном выдворении 5 иностранных граждан.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателей к административной ответственности, за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства.

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, а также иных правонарушений на территории региона, продолжаются.