Модный показ и концерт детских блогеров состоятся в МЕГЕ Самара

28 марта на площадке фуд-корта МЕГИ Самара пройдет мероприятие, объединяющее модный показ и концертную программу с участием популярных блогеров. Событие начнется в 14:00 с демонстрации новых детских и подростковых коллекций. Партнер показа – модельное агентство Next.

Выступления блогеров запланированы с 15:00 до 16:30. Впервые в Самаре – Лиса Эрбэкс! Также выступят Златамира, Акси, Алекса Лайф, Белоснежная, Ксюша Асаи, Кристи Кристал, Стеша Коваленко, Устина и Элис Ти.

Кроме того, гости получат возможность сфотографироваться с любимыми блогерами – программа завершится фотосессией, которая пройдет с 16:30 до 17:30.

«Мы видим высокий интерес аудитории к встречам с представителями digital-индустрии, которые сегодня во многом формируют культурные тренды у молодого поколения. Для нас важно поддерживать такие события, создавая комфортное пространство для семейного досуга, где каждый может совместить приятное времяпрепровождение со знакомством с новыми творческими проектами», — отметила управляющая торговым центром МЕГА Самара Лиана Шанидзе.

Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию. Организаторы напоминают, что дети до 14 лет допускаются на площадку только в сопровождении родителей. Вход свободный.