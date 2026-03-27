Лучшие бодибилдеры губернии сразились за региональный кубок

В концертном зале Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики прошел Кубок Самарской области по бодибилдингу и фитнесу.

Соревнования были посвящены Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В числе гостей мероприятия были участники СВО и ветераны боевых действий. Участников и зрителей приветствовал первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Самарской области, а также гости из регионов Приволжского федерального округа, Белгородской и Волгоградской области, Республики Казахстан - всего около 100 спортсменов.

Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал Валентин Плескунин, абсолютный чемпион в атлетике - Михаил Коптев.

Абсолютная чемпионка в дисциплине «бодифитнес» - Ульяна Марина, абсолютная чемпионка по эстетическому фитнесу - Ульяна Биккинина.

Победители в номинациях «классический бодибилдинг» - Матвей Логинов, «пляжный бодибилдинг» - Руслан Тимофеев, «велнесс фитнес» - Светлана Ледяева, «фитнес модель» - Ирина Гаврушева. Впервые на Кубке Самарской области была проведена зрелищная категория «артистик модель», где победительницей стала Елена Середа.

Впереди у самарских спортсменов подготовка к Кубку России, который пройдет в конце апреля в Москве.

Фото: Дмитрий Габель, Федерация бодибилдинга Самарской области/ минспорта СО