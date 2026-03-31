В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность

Сирены зазвучали рано утром в Самаре. В 2.34 была объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Федорищев опубликовал карточки, которые рассказывают о том, что нужно делать при объявлении ракетной опасности.

Как передаёт SHOT, местные жители насчитали от восьми до десяти взрывов, в небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, средства ПВО сбили несколько воздушных целей над регионом. Последствий на земле очевидцы пока не наблюдают. Ранее на территории области объявлялась ракетная опасность.

Как сообщают очевидцы, еще раз сирены звучали после 5 часов утра.

Официальной информации о последствиях атаки на данный момент не поступало.