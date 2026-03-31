В Самаре студенты учебной группы «Россети Волга» узнали о деталях ремонта энергообъектов

Студенты первого курса Строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева стали слушателями лекции заместителя начальника службы подстанций Волжского производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» Алексея Родина.

В рамках лекции «Организация технического ремонта и обслуживания электроустановок» энергетик рассказал об основных этапах планирования и выполнения технических мероприятий. Основная часть лекции была посвящена практическим темам: реализации комплекса подготовительных мероприятий, специфике выполнения текущего обслуживания и капитального ремонта, а также современному подходу к диагностике электросетевого оборудования.

Также внимание студентов сфокусировали на неукоснительном соблюдении правил охраны труда и детально воссоздали сценарий инструктажа перед началом работ. Ребятам не только озвучили теоретические основы, но и на конкретных примерах продемонстрировали риски для жизни и здоровья в процессе выполнения должностных обязанностей.

Отдельным блоком на занятии обсудили требования к навыкам энергетика филиала «Самарские РС»: от специализированного образования до обязательной аттестации по охране труда и промышленной безопасности.

Специальная учебная Энергогруппа «Россети Волга» сформирована в 2025 году на основании соглашения о сотрудничестве, направленном на создание и развитие образовательно-производственного центра (кластера) в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Кроме основного обучения, для студентов организованы профильные конференции, экскурсии на энергообъекты, лекции и практические занятия, которые проводят специалисты филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети».