HONOR провел исследование про то, насколько серьезно жители Самары относятся к надежности паролей, как часто забывают коды и готовы ли довериться биометрии.



• Далеко не все самарцы полностью осознают, насколько важно иметь сложный пароль. Практически каждый шестой (18,6%) признается: у него в ходу те самые комбинации — admin, qwerty, цифры по порядку. Это один из самых высоких показателей среди всех городов.



• Еще 5,8% используют имя, фамилию или кличку питомца. Впрочем, 36% все-таки применяют самый сложный пароль — случайный набор символов. 17,4% ищут компромисс: берут осмысленное слово и заменяют буквы на цифры.



• С пин-кодами еще интереснее. Чуть больше половины (52,3%) опрошенных из Самары используют случайные цифры — и это победа разума. Остальные «выбирают сердцем»: 15,1% берут памятную дату из жизни, 11,6% — историческое событие, 9,3% — день рождения близкого человека. И только 3,5% остаются верны очевидным и небезопасным вариантам — вроде «1234» или четырех одинаковых цифр.



• Самарцы хранят пароли по-разному, и далеко не всегда безопасно. Большинство (59,3%) надеется на собственную память. Чуть больше четверти (26,7%) записывают на бумаге, 17,4% пользуются автозаполнением. При этом треть (33,3%) никак не защищают место хранения. И здесь, по федеральным данным, женщины значительно беспечнее: каждая третья (31,2%) не защищает пароли, в то время как среди мужчин — только четверть (25,5%).



• С парольной гигиеной тоже все сложно. 20,9% самарцев используют один суперпароль везде — от домофона до онлайн-банка. Еще 33,7% обходятся 2–4 комбинациями на все случаи жизни. И только 31,4% ставят уникальные пароли на каждый сервис.



• Со взломами ситуация серьезная. 30,2% самарцев сталкивались напрямую — их аккаунты взламывали. Еще 27,9% замечали подозрительные попытки входа. 24,4% теряли доступ к соцсетям или почте, 9,3% — к онлайн-банку. А 5,8% пережили самый болезненный опыт: забыли пароль от криптокошелька с деньгами.



• Почти половина (39,5%) самарцев уверены: биометрическая разблокировка работает гораздо быстрее пароля. 49,1% признались, что сканер лица или пальца выручал, когда они опаздывали и нужно было быстро разблокировать телефон — это рекорд. 15,8% биометрия спасала, когда забывали пароль от важного сервиса. 10,5% благодарны ей за поддержку во время вождения машины. А 19,3% родителей биометрия защитила от нежелательных действий ребенка в телефоне.



• Дождь, солнце, маска, утро после вечеринки — черный день для биометрии. 26,3% самарцев сталкивались с тем, что сканер лица не срабатывал на улице в плохую погоду, 15,8% подводили маска или очки, 8,8% телефон не узнавал после сна или бурной ночи. В эти моменты 42% сразу вводят пин-код.



Пароль остается спасательным кругом, когда биометрия пасует перед погодой, аксессуарами или утренним отеком. Биометрия выручает, когда пароль забыт. Они не конкуренты — они напарники.