Журналист-волонтёр представит новую книгу об СВО читателям Самарской областной библиотеки

2 апреля в 14:00 в СОУНБ состоится творческая онлайн-встреча с писателем, журналистом и волонтёром-реабилитологом Ириной Бугрышевой. Она презентует книгу «Я трогаю войну руками», ответит на вопросы гостей.

С ноября 2022 года Ирина Бугрышева помогает раненым бойцам СВО в госпиталях Санкт-Петербурга. В своей новой книге автор делится их историями, рассказывает про судьбы простых людей без прикрас, описывает лаконичные зарисовки солдатской жизни, где чувство юмора помогает пережить увиденное на войне.

«Это мой вклад в будущую Победу, в сегодняшнюю Россию. Это книга, где за историями бойцов видишь всю страну, всю силу духа наших мужиков. Мне сказали, что если бы сохранились такие документальные свидетельства о Великой Отечественной войне, – это было бы бесценно. И я другими глазами посмотрела на свою книгу. Посмотрела с расстояния в пять лет, десять, сто», – говорит Ирина Бугрышева.

В прошлом году работа «Я трогаю войну руками» получила премию «Книга года» в номинации «Герои нашего времени». Задать вопросы автору и поделиться впечатлениями от прочтения участники встречи смогут в формате телемоста. Презентация книги организована Центром чтения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург). Встреча организована в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде».

2 апреля 2026 года в 14:00, многофункциональный зал (2 этаж) Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

