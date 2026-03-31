«Школа героев»: в регионе завершается образовательный этап программы 

В Самарской области проходит заключительный образовательный модуль региональной программы «Школа героев» - мастерская управления персоналом. Этот этап завершает теоретическую подготовку участников и открывает финальный цикл программы - четвертую, итоговую стажировку, по результатам которой состоится защита проектов в начале мая.

Мастерская посвящена ключевому управленческому ресурсу - работе с людьми. В рамках модуля участники осваивают:

- социально-психологические аспекты управленческой деятельности,

- инструменты формирования команды, делегирования и контроля,

- подходы к управлению мотивацией сотрудников,

- техники эффективной коммуникации и управления конфликтами.

Особый акцент сделан на развитии гибких навыков - умении выстраивать доверие и формировать устойчивые команды. Именно эти компетенции сегодня лежат в основе результативного управления и позволяют достигать значимых результатов.

Обучение проходит в практико-ориентированном формате: участники работают с реальными ситуациями, проходят диагностику управленческих компетенций, участвуют в деловых играх и отрабатывают навыки командного взаимодействия.

Следующий этап - четвертая, итоговая стажировка, которая продлится с конца марта до конца апреля. В этот период участники будут дорабатывать и внедрять свои проектные решения, направленные на развитие Самарской области, решение кадровых задач и повышение эффективности работы организаций. Так, например, проект Владимира Илларионова «Надежное плечо» направлен на комплексную поддержку участников боевых действий, вернувшихся с СВО, через координацию деятельности волонтерских организаций и взаимодействие с государственными и муниципальными структурами. В рамках проекта предусматривается предоставление юридической, физической и жилищной помощи, организация социально-реабилитационных мероприятий, а также сопровождение ветеранов в решении бытовых и правовых вопросов. Основная цель проекта - обеспечить эффективную интеграцию участников боевых действий в гражданскую жизнь, повысить качество их социальной защиты и укрепить систему поддержки на муниципальном уровне.

«Вернувшись с СВО я понял, какие проблемы возникают у ребят, когда они возвращаются со службы, - рассказал участник второго потока «Школы героев» Владимир Илларионов. – Мой проект посвящен социализации людей, которые возвращаются к мирной жизни».

Финалом программы станет защита проектов, где будут представлены конкретные управленческие решения, готовые к практической реализации.

Напомним, программа «Школа героев» реализуется по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы «Время героев». Оператором выступает АНОО ДПО «Таволга» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Фото: министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области