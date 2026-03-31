Молодые джазовые коллективы губернии приглашают к участию в V Всероссийском конкурсе в рамках Moscow Jazz Festival

Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляет о старте Пятого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов. Конкурс проводится в рамках одного из крупнейших джазовых событий мира – Moscow Jazz Festival, который состоится в Москве с 8 по 14 июня 2026 года.

Мероприятие направлено на выявление и поддержку молодых талантливых музыкантов в возрасте от 16 до 35 лет, представляющих профессиональные и студенческие музыкальные коллективы. Участникам предоставляется уникальная возможность реализовать свой творческий потенциал: выступить на концертах крупнейшего джазового фестиваля России, а также сотрудничать с ведущими джазовыми музыкантами, коллективами и дирижерами.

Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с использованием средств гранта на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Его ключевая цель – представление молодой джазовой сцены в ведущих российских и мировых средствах массовой информации.

Конкурсные прослушивания проводятся в один этап в онлайн-формате. Прием заявок осуществляется до 13 апреля 2026 года включительно. Итоги будут подведены до 20 апреля 2026 года.

Заявки принимаются по двум номинациям:

камерные ансамбли (от 3 до 11 человек);

джазовые оркестры (биг-бэнды).

По результатам конкурсного отбора определяются 103 коллектива, которые получат возможность выступить на концертах Московского джазового фестиваля. Для участников предусмотрена поддержка в виде выплаты гонорара из расчета 10 000 рублей на каждого члена коллектива (включая НДФЛ). Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и внутренним трансфером, принимающая сторона – Фонд Игоря Бутмана – берет на себя.

Подробная информация о правилах подачи заявки, сроках и порядке проведения конкурса размещена на официальном сайте фестиваля: https://moscowjazzfest.com/

Творческие коллективы, студенты и преподаватели музыкальных отделений колледжей, училищ и вузов Самарской области приглашаются к активному участию в конкурсе.

Фото: организиторы конкурса