Крупное ЧП: в Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание

«На месте происшествия в Нижнекамске работают 19 бригад скорой медицинской помощи, пострадавших эвакуируют в стационары города», — цитирует его ТАСС.

Кузнецов уточнил, что координацию оказания медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

31 марта в Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. В пресс-службе компании заявили, что предварительной причиной ЧП стал технологический сбой.

По предварительным данным, в результате возгорания на территории «Нижнекамскнефтехима» пострадали 13 человек.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в результате ЧП в «Нижнекамскнефтехиме» у людей выбило окна в домах, пишет РТ.