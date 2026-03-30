В Кошкинском районе горел жилой дом на площади 60 квадратных метров

29 марта в 17:31 в пожарно-спасательный отряд поступила информация о пожаре на железнодорожной станции Погрузная.

К месту происшествия были направлены боевые расчеты пожарно-спасательных частей №№ 88, 129 Отряда № 49.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 60 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения.

Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».

Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 18:22 была объявлена ликвидация открытого горения.

При пожаре, к счастью, никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.