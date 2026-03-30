В Кошкинском районе горел жилой дом на площади 60 квадратных метров

29 марта в 17:31 в пожарно-спасательный отряд поступила информация о пожаре на железнодорожной станции Погрузная.
К месту происшествия были направлены боевые расчеты пожарно-спасательных частей №№ 88, 129 Отряда № 49.
По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 60 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения.
Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».
Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 18:22 была объявлена ликвидация открытого горения.
При пожаре, к счастью, никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.