Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета телефона

Минцифры рассматривает временные ограничения на оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию вернуть популярные российские сервисы в App Store, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

"На совещании с "Большой четверкой" 28 марта (ведомство. — Прим. ред.) обсудило возможность временно приостановить оплату", — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с 2022 года Apple под предлогом санкций убрала из своего магазина десятки приложений: банковские, картографические, авиасервисы, классифайды, агрегаторы и другие. Также компания не исполняет решение ФАС об "окне выбора" поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в России.

Кроме того, корпорация игнорирует требование об установке RuStore. Apple ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет просьбы Роскомнадзора удалить из App Store VPN-сервисы, на которые приходится более 80% всех покупок, добавил источник.

По его словам, в ведомстве считают, что ограничения могут побудить компанию соблюдать законы, поскольку упущенная выгода будет слишком велика.