Новокуйбышевск встретил фестиваль «Самарская студенческая весна – 2026» 

В Самарской области продолжается областной фестиваль студенческого творчества «Самарская студенческая весна – 2026» профессиональных образовательных организаций региона. Второй конкурсный день Фестиваля прошел 25 марта в городе Новокуйбышевск – здесь встретились представители пяти муниципалитетов области.

Конкурсный день состоялся на площадке местного театрально-концертного комплекса «Дворец Культуры». Участники из семи профессиональных образовательных организаций региона — техникумов Безенчукского, Пестравского, Хворостянского районов, а также Чапаевска и Новокуйбышевска — представили 19 номеров в трёх направлениях: музыкальном, театральном и танцевальном. Выступления оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли именитые артисты и деятели культуры Самарской области.

«В этом году мне впервые довелось войти в состав экспертной комиссии Фестиваля. Эмоции отличные, но оценивать непросто. Ответственность серьёзная: нужно не только выбрать лучших, но и поддержать ребят, чтобы их любовь к искусству только крепла, а мастерство росло», — отметил эксперт фестиваля «Самарская студенческая весна – 2026», артист цирка и кино Александр Котянин.

По итогам конкурсного дня определены дипломанты Фестиваля: Луконина Алена, ГБПОУ СОЧГК в подноминации Эстрадное пение (Отечественная песня), с номером «Мы вместе» и Алмакаева Дарья, ГБПОУ СОЧГК в подноминации Эстрадное пение (Отечественная песня) с номером «Львиное сердце».

Впереди — конкурсные дни в Тольятти, Нефтегорске, поселке Серноводск и Самаре. А также очные защиты студенческих работ в современных творческих направлениях: «Арт», «Видео», «Медиа», «Мода» и «Электронная музыка и диджеинг», которые пройдут уже в апреле. Лучшие номера будут представлены в конце апреля на гала-концерте «Самарской студенческой весны».

Фото: пресс-службы Фестиваля «Самарская студенческая весна»