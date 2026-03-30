Самарские школьники и студенты могут принять участие в конкурсе видеопроектов на иностранных языках «Поход в музей»

До 1 апреля открыт прием заявок на участие в IX межрегиональном конкурсе видеороликов на иностранных языках в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в музей», объединяющего образовательные учреждения и художественные музеи городов РФ. Тема конкурса 2025/26 учебного года — «Образ и деталь».



Участниками конкурса могут стать учащиеся 8, 9, 10 и 11-х классов общеобразовательных учреждений, студенты ВУЗов и иных образовательных организаций городов РФ и зарубежья.

Задача участников — посетить музей изобразительных искусств своего города, ознакомиться с его экспозицией и выбрать произведение искусства для создания видеоролика или видеосюжета. Озвучить его необходимо на одном из иностранных языков — английском, немецком, французском, испанском или итальянском, а также сопроводить субтитрами на русском языке.



Сами видеоработы могут быть представлены до 19 апреля, они должны быть размещены на видеопортале Rutube либо в облачном хранилище. Конкурсные видеоролики будут рассмотрены членами жюри в период с 20 апреля по 11 мая.

Награждение победителей и лауреатов будет проводиться через электронную рассылку — призёры и лауреаты награждаются дипломами.



Заявки на конкурс можно подать до 1 апреля через форму https://forms.yandex.ru/cloud/6863cf1450569014c4f08e46.



Организаторами конкурса являются МАОУ «Гимназия № 13» города Нижнего Новгорода, Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ), Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ) и Ассоциация городов Поволжья при поддержке партнеров.

