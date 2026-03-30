29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».
САТОБ: второй спектакль фестиваля«Наследие. Опера» – опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.
Школьники губернии в числе призеров заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского
В Самарской области открыт прием заявок на участие в резидентской программе «Стрелка.Акселератор» Центра поддержки современных инициатив «Стрелка».
В Самарской области стартует набор в программу «Стрелка.Акселератор» — 2026
Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.
Банк «Солидарность» запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна
Минэкономразвития Самарской области организовало встречу сенатора Совфеда РФ от Самарской области Марины Сидухиной с предпринимательским сообществом региона.
В регионе состоялась встреча с предпринимателями
27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в ПФО подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
Юные театралы региона в числе лидеров фестиваля «Театральное Приволжье»
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям.
В губернии по нацпроекту отремонтируют почти 80 км дорог к медицинским учреждениям 
До 1 апреля открыт прием заявок на участие в IX межрегиональном конкурсе видеороликов на иностранных языках в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в музей», объединяющего образовательные учреждения и художественные музеи городов РФ.
Самарские школьники и студенты могут принять участие в конкурсе видеопроектов на иностранных языках «Поход в музей»
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Банк «Солидарность» запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна

Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.

Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.
Проект реализуется на базе телеком-инфраструктуры Билайна и ориентирован прежде всего на действующих клиентов банка. На первом этапе запуск состоится в самарских офисах с последующим масштабированием на сеть банковских отделений по всей стране.
Формат Smart-MVNO позволяет запустить связь быстро и без капитальных вложений: с момента подписания договора до начала продаж прошло чуть более месяца. За техническую реализацию, сеть, SIM-карты и обслуживание отвечает Билайн. Банк, в свою очередь, сосредоточен на маркетинговой стратегии своего телеком-продукта, его продвижении и работе с аудиторией.
Мобильная связь «Солидарность Мобайл» будет интегрирована в предложение банка как инструмент повышения лояльности. Клиенты, подключившиеся к связи, смогут получать кешбэк за оплату услуг связи на счёт в банке, а также использовать специальные предложения от банка в рамках программ лояльности и кросс-продаж.
«Мы запускаем телеком-продукт как часть стратегии по усилению цифрового присутствия и построению дополнительных точек контакта с нашими клиентами. «Солидарность Мобайл»— это не только мобильная связь, но и новый канал для расширения ценности наших сервисов», — прокомментировала Наталья Монтайя Ибаньес, директор по развитию банка «Солидарность».
«Формат Smart-MVNO позволяет банкам, брендам и сообществам запускать связь быстро, гибко и без технических сложностей. Мы рады началу сотрудничества с банком “Солидарность” и уверены, что интеграция связи в финансовые сервисы откроет новые возможности для клиентов», — отметил Роман Прыганов, директор по управлению партнёрским каналом Билайна.
Проект «Солидарность Мобайл»— ещё один пример того, как технология Smart-MVNO помогает компаниям усиливать лояльность, развивать сервисы и предлагать клиентам новые ценности через простой и востребованный инструмент — мобильную связь.

Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
