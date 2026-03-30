График выплат пенсий и пособий в Самарской области в апреле

Отделение Социального фонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления «детских» пособий и пенсий в апреле 2026 года.

3 апреля на счета родителей поступят следующие выплаты:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;

пособие на ребенка военнослужащего по линии Отделения СФР по Самарской области.

Поскольку 5 апреля приходится на выходной день, ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала будет перечислена раньше — так же 3 числа.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено получателям 8 апреля.

При доставке пенсий через банки средства поступят на счета граждан согласно стандартному графику — 14 числа.

В случае, если пенсионер выбрал получать пенсию через Почту России, выплата средств будет осуществляться в соответствии с графиком, утвержденным региональным отделением Почты.

Также Отделение СФР по Самарской области напоминает, что зачисление денежных средств на банковские карты осуществляется в течение суток: если они не поступили утром, следует дождаться их перечисления до конца дня.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.