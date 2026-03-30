В Кадровом центре «Работа России» Красноярского района состоялась межмуниципальная ярмарка вакансий в онлайн-формате.  В ней приняли участие ветераны спецоперации из девяти районов Самарской области. Им были предложены самые разные вакансии.
С 1 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу экспозиция под названием «Врачующий атом». На ней представлены книги, периодические издания и другие материалы о достижениях и изобретениях в сфере ядерной медицины.
В ВУЗах Самарской области прошел региональный этап Всероссийской акции «ДНК единой страны».
В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения Самарской больницы №5.
В Самарской области определены победители и призеры регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2026».
1 апреля 2026 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга Академический симфонический оркестр Самарской филармонии вместе с ведущими солистами оперных театров мира представит яркую праздничную программу в честь 85-летия Самарской государ
29 марта в Самаре состоялся региональный этап акции. Участие приняла 21 команда дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара.
Эксперты «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на самые распространённые вопросы руководителей обслуживающих организаций Самарской области в ходе заседания при Министерстве энергетики и ЖКХ региона.
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
САТОБ: второй спектакль фестиваля«Наследие. Опера» – опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»

29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».

29 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы                П.И. Чайковского «Евгений Онегин». (12+) Идеолог и художественный руководитель фестиваля – Евгений Хохлов. 
Партию Онегина исполнил Владислав Куприянов, приглашенный солист Мариинского театра и приглашённый солист Большого театра России, но самарская сцена занимает в его творческой биографии особое место. С 2014 по 2017 годы Владислав был солистом Шостакович Опера Балет. Именно здесь он впервые вышел в партии Онегина, став в 19 лет самым молодым исполнителем этой роли в истории театра. По словам артиста, с годами образ героя значительно изменился и вырос вместе с ним, приобретая новые оттенки.
В этот вечер спектакль прошёл под управлением дирижёра Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова Андрея Лебедева. Он отметил высокий профессиональный уровень оркестра, подчеркнув его чуткость. Особую ценность, по словам дирижёра, представляет неповторимость каждого спектакля, когда даже при неизменном материале рождается новое звучание. 
Солистка Самарского тетра оперы и балета Светлана Каширина - исполнительница партии Ольги рассказала, что эта роль требует особого внутреннего настроя и возвращает к ощущению юности и лёгкости. Участие в фестивальном спектакле с приглашёнными солистами и дирижёром даёт возможность по-новому услышать и почувствовать уже знакомую постановку.
Партию Лариной исполнила заслуженная артистка России и Самарской области Ирина Янцева. Татьяна – Евгения Бумбу, Ленский – Дмитрий Крыжский, Няня – Наталья Фризе, Гремин – Иван Григорьев, Зарецкий – Артём Камалитдинов, Трике – Давид Погосян, Ротный – Александр Слесарев.

 

Фото:    Анна Рубакова / пресс-служба САТОБ

 

