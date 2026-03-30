29 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». (12+) Идеолог и художественный руководитель фестиваля – Евгений Хохлов.

Партию Онегина исполнил Владислав Куприянов, приглашенный солист Мариинского театра и приглашённый солист Большого театра России, но самарская сцена занимает в его творческой биографии особое место. С 2014 по 2017 годы Владислав был солистом Шостакович Опера Балет. Именно здесь он впервые вышел в партии Онегина, став в 19 лет самым молодым исполнителем этой роли в истории театра. По словам артиста, с годами образ героя значительно изменился и вырос вместе с ним, приобретая новые оттенки.

В этот вечер спектакль прошёл под управлением дирижёра Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова Андрея Лебедева. Он отметил высокий профессиональный уровень оркестра, подчеркнув его чуткость. Особую ценность, по словам дирижёра, представляет неповторимость каждого спектакля, когда даже при неизменном материале рождается новое звучание.

Солистка Самарского тетра оперы и балета Светлана Каширина - исполнительница партии Ольги рассказала, что эта роль требует особого внутреннего настроя и возвращает к ощущению юности и лёгкости. Участие в фестивальном спектакле с приглашёнными солистами и дирижёром даёт возможность по-новому услышать и почувствовать уже знакомую постановку.

Партию Лариной исполнила заслуженная артистка России и Самарской области Ирина Янцева. Татьяна – Евгения Бумбу, Ленский – Дмитрий Крыжский, Няня – Наталья Фризе, Гремин – Иван Григорьев, Зарецкий – Артём Камалитдинов, Трике – Давид Погосян, Ротный – Александр Слесарев.

