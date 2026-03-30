Энергетики филиала «Самарские РС» построили линии электропередачи для электроснабжения овощного комплекса

В рамках оказания дополнительных (нетарифных) услуг специалисты «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» реализовали комплекс строительно-монтажных работ для одного из крупнейших в Поволжье предприятий по выращиванию овощей в защищенном грунте. Строительство новых линий электропередачи позволило предприятию расширить производство продукции и увеличить урожайность овощных культур.

На первом этапе специалисты филиала «Самарские РС» провели для заказчика предпроектное обследование и инженерно-геодезические изыскания, выполнили кадастровые работы, а также разработали проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

На втором этапе было выполнено строительство двух кабельных линий электропередачи 10 кВ общей протяженностью 1 000 м, а также установлены две комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и проведены пусконаладочные работы.

Одним из видов деятельности «Россети Волга» являются дополнительные сервисы, доступные потребителям. Номенклатура работ насчитывает более 386 видов и постоянно расширяется.

