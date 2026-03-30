Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области

ВСУ второй день подряд атакуют промышленное предприятие в Тольятти. Жилые и социальные объекты не пострадали. Ведутся работы оперативными службами. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Мах.

Губернатор напомнил, что в случае обнаружения дронов или их элементов, нужно обратиться по телефону 112, а фото- и видеофиксация БПЛА и последствий их применения запрещены. Также Вячеслав Федорищев призвал доверять только официальным источникам информации.

Режим опасности атаки беспилотников в регионе объявили примерно в 2 часа ночи. В регионе был введен план «Ковер» — полное закрытие воздушного пространства. Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы.

К утру опасность атаки БПЛА была снята. Чуть позже открыли и воздушное пространство над регионом, пишет 63.ру.

Буквально за день до этого, в ночь на 29 марта одно из промышленных предприятий автограда также подверглось атаке беспилотников.