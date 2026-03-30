29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.
В Самарской области открыт прием заявок на участие в резидентской программе «Стрелка.Акселератор» Центра поддержки современных инициатив «Стрелка».
Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.
Минэкономразвития Самарской области организовало встречу сенатора Совфеда РФ от Самарской области Марины Сидухиной с предпринимательским сообществом региона.
27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в ПФО подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям.
До 1 апреля открыт прием заявок на участие в IX межрегиональном конкурсе видеороликов на иностранных языках в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в музей», объединяющего образовательные учреждения и художественные музеи городов РФ.
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Школьники губернии в числе призеров заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского

С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского. Мероприятие объединило школьников из 44 регионов России, успешно прошедших региональный отбор. Региональные этапы проходили в декабре 2025 года в 46 субъектах России и охватили более 8000 старшеклассников, в том числе свыше 1500 школьников из Самарской области.
Основная цель олимпиады – создание условий для профессионального самоопределения подростков, проявляющих способности и интерес к педагогической деятельности. Для талантливых ребят участие в финале становится важным шагом на пути осознанного выбора профессии, позволяя проверить свои знания и раскрыть личностный потенциал, продемонстрировать интеллектуальную зрелость и силу характера.
Самарскую область на заключительном этапе представили 3 победителя региональных состязаний: 
Баканова Светлана из МБОУ «Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» г.о. Самара;
Новикова Ирина из ГБОУ СОШ  № 30 имени кавалера ордена Красной Звезды Ю.В.Гаврилова г.о. Сызрань;
Копытина Ксения из ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы. 
Школьники выполняли конкурсные задания письменного и устного туров, участвовали в мастер-классах, дискуссиях и интерактивных занятиях. На устном туре олимпиады финалисты продемонстрировали фрагмент учебного занятия или воспитательного события по общей тематике «Воспитание патриотизма, формирование чувства гордости за свою страну и её героев».
По итогам испытаний в число призеров олимпиады вошли Баканова Светлана и Новикова Ирина.
«Наши участники продемонстрировали глубокое понимание педагогических принципов, умение анализировать и быстро принимать решения. Высокие достижения  школьников региона в финале олимпиады Ушинского – это результат их упорного труда, серьёзной подготовки и целеустремлённости. Поздравляю наших призеров и благодарю педагогов и наставников за вклад в эту победу», - сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

 

Фото: министерство образования Самарской области

 

В преддверии Дня космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, в школах Самары стартовал цикл тематических «Разговоров о важном».
26 марта 2026, 16:24
«Разговоры о важном»: "Космические" уроки проходят в школах Самары
В преддверии Дня космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, в школах Самары стартовал цикл тематических «Разговоров о важном». Общество
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
20 марта 2026, 17:51
В 2025-2026 учебном году более 180 молодых учителей пришли работать в школы Самары 
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда». Общество
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
24 февраля 2026, 14:36
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей... Общество
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
