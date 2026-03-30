Прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» открыт в Самаре

До 18 апреля в Самаре проходит прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Он проводится в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и направлен на сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

– «Многодетная семья»;

– «Молодая семья»;

– «Сельская семья»;

– «Золотая семья России»;

– «Семья – хранитель традиций»;

– «Семья защитника Отечества».



Узнать подробности о конкурсе и условиях участия в нем можно на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области https://news-minsocdem.samregion.ru/node/66352. Итоги регионального конкурсного отбора будут подведены не позднее 10 июня, а победители представят Самарскую область на всероссийском этапе.



Организаторами конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году состязание проходит уже в десятый раз – первый конкурс прошел в 2016 году.

