В регионе состоялась ежегодная областная акция «Единый день ГТО»

Акция проходила в рамках реализации государственной программы «Спорт России» и была посвящена 95-летию исторического всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне» и 12-летию со дня возрождения комплекса ГТО в современной России. (0+)

Массовый этап акции охватил всю Самарскую область. На базе дошкольных учреждений региона проходили физкультурно-массовые мероприятия, направленные на знакомство детей с комплексом ГТО и на вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия физкультурой и спортом.

29 марта в Самаре состоялся региональный этап акции. Участие приняла 21 команда дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара. В состав каждой команды были включены 8 участников - 4 мальчика и 4 девочки. Ребята соревновались в эстафете с элементами испытаний комплекса ГТО и комплексной эстафете «Гонка ГТО».

Победителями стали команды детских садов № 407 и № 61, призерами - детские сады №459, №83, №365 и дошкольные группы школы №57.

Помимо демонстрации спортивных навыков, дошкольники проявили себя и в творческом конкурсе: они изготавливали поделки на тему «Вместе с ГТО».

С 2014 года жители Самарской области уже стали обладателями 318 417 знаков отличия ГТО. Присоединяйтесь к движению!

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО