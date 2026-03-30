С 1 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу экспозиция под названием «Врачующий атом». На ней представлены книги, периодические издания и другие материалы о достижениях и изобретениях в сфере ядерной медицины.

Тема мирного атома имеет важное стратегическое значение для России. Ядерные технологии решают самые разные проблемы, позволяют не только обеспечивать электроэнергией предприятия и население страны, но и помогают в диагностике и лечении смертельно опасных заболеваний. Из облучённого топлива можно получать радиоактивные изотопы, и на их основе изготавливать источники излучения для медицины, научных исследований и промышленности. Сегодня с использованием радиофармпрепаратов проводится множество операций, которые помогают продлевать жизнь или даже полностью излечиться людям с онкологическими заболеваниями.

Посетители выставки «Врачующий атом» смогут узнать подробнее об уникальных свойствах атомов и о других отраслях развития ядерной медицины. Экспозиция открыта для свободного посещения до 30 апреля в часы работы библиотеки.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел правовой и патентно-технической информации.

