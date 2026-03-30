348 студентов региона вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга

96
В ВУЗах Самарской области прошел региональный этап Всероссийской акции «ДНК единой страны».

В ВУЗах Самарской области прошел региональный этап Всероссийской акции «ДНК единой страны». В объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Год единства народов России ФМБА России провели спецпроект по развитию донорства костного мозга и укрепление донорского движения, объединяющего людей разных профессий, культур и национальностей вокруг общей ценности — спасения человеческой жизни.

«Основная цель проекта - расширение базы потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток и повышение осведомленности молодежи о важности донорства. Акции в ВУЗах и ССУЗах пройдут по всей стране с марта по сентябрь 2026 года», - отметила главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России по ПФО и Самарской области, директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

В рамках акции специалисты Кировского НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России провели выездные мотивирующие лекции в высших учебных заведениях, после чего любой желающий смог заполнить документы и сдать 4 мл крови для вступления в регистр.

В акции приняли участие студенты Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного экономического университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Также некоторое количество студентов вступили в регистр в эти дни на станции переливания крови.

Всего 348 студентов подписали согласие на включение своего генетического материала в базу потенциальных доноров.

«Вступление в регистр не обязывает человека сразу становиться донором. Может пройти много лет до того момента, когда кто-то из пациентов с таким же набором антигенов подойдет для пересадки. Если однажды кто-то из вступивших подойдет, ему предложат пройти дополнительное обследование, еще раз расскажут всё про процедуру и методы забора гемопоэтических стволовых клеток и дадут время на принятие решения. Ребята сделали очень важный шаг, надеемся, что их решение было осознанным, потому что трансплантация костного мозга – это иногда единственный шанс на спасение пациентов с тяжелыми заболеваниями крови. Уже 9 самарцев стали реальными донорами костного мозга, двое из них даже встретились со своим пациентами, спустя 2 года после пересадки. Одна из таких встреч недавно прошла у нас на станции переливания крови» - подчеркнула Елена Кудинова.

Напомним, что вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга можно ежедневно в будни на самарской станции переливания крови, заполнив предварительно заявление на вступление в личном кабинете единого портала госуслуг.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

