Самарский врач-онколог: роль грудного вскармливания в снижении риска рака молочной железы

29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».
САТОБ: второй спектакль фестиваля«Наследие. Опера» – опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.
Школьники губернии в числе призеров заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского
В Самарской области открыт прием заявок на участие в резидентской программе «Стрелка.Акселератор» Центра поддержки современных инициатив «Стрелка».
В Самарской области стартует набор в программу «Стрелка.Акселератор» — 2026
Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.
Банк «Солидарность» запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна
Минэкономразвития Самарской области организовало встречу сенатора Совфеда РФ от Самарской области Марины Сидухиной с предпринимательским сообществом региона.
В регионе состоялась встреча с предпринимателями
27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в ПФО подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
Юные театралы региона в числе лидеров фестиваля «Театральное Приволжье»
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям.
В губернии по нацпроекту отремонтируют почти 80 км дорог к медицинским учреждениям 
До 1 апреля открыт прием заявок на участие в IX межрегиональном конкурсе видеороликов на иностранных языках в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в музей», объединяющего образовательные учреждения и художественные музеи городов РФ.
Самарские школьники и студенты могут принять участие в конкурсе видеопроектов на иностранных языках «Поход в музей»
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-онколог: роль грудного вскармливания в снижении риска рака молочной железы

Заведующий онкологическим отделением Самарского онкдиспансера, к.м.н.Максим Ткачев рассказал о роли грудного вскармливания в снижении риска рака молочной железы.

Заведующий онкологическим отделением (опухоли молочной железы) №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н.Максим Ткачев:

"Лактация - это не только питание для новорожденного, но и мощный профилактический механизм для материнского организма.

Как это работает? Во время кормления грудью в организме женщины снижается уровень эстрогена. Чем меньше этого гормона, тем медленнее делятся клетки протоков молочной железы, а значит, снижается вероятность возникновения опухоли. Кроме того, в тканях молочной железы появляются особые Т-клетки-киллеры (CD8⁺), которые уничтожают потенциально опасные клетки, и эта защита сохраняется на десятилетия.

Каждый год кормления грудью снижает вероятность заболевания раком молочной железы в среднем на 4,3–7%, а каждые последующие роды добавляют к этому снижению еще 7%.
 Ученые выяснили: если женщина кормила грудью минимум 6 месяцев, то в случае развития болезни она наступает в среднем на 10 лет позже, чем у некормивших или кормивших менее 3 месяцев.
Лактация особенно важна для защиты от агрессивных форм рака. Например, риск тройного негативного рака, одного из самых трудно поддающихся лечению, снижается примерно на 20–25% у женщин, кормивших грудью.
Даже при наличии мутации гена BRCA1, которая значительно повышает предрасположенность к раку молочной железы, грудное вскармливание продолжительностью не менее 1 года способно снизить вероятность развития болезни на 30–40%.
Помимо защиты молочной железы, кормление снижает риск рака яичников примерно на 30%, а рака матки на 15–20%.

Чего нельзя делать? Резкое , особенно медикаментозное, прерывание лактации вредно. Это вызывает сильный гормональный стресс, который может свести на нет защитный эффект.

Кормление грудью - это не волшебная таблетка и не гарантия от рака. Это важный фактор защиты, который лучше всего работает в комплексе с другими правилами:
- поддержание здорового веса (ожирение повышает риск рака молочной железы на 40% из-за гормонального дисбаланса)
- отказ от алкоголя (даже минимальные дозы алкоголя повышают риск, а безопасной дозы не существует)
- отказ от курения
- регулярные осмотры: маммография после 40 лет, в более молодом возрасте - УЗИ по показаниям".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался врач-травматолог-ортопед Ходаков Геннадий Давидович.
29 марта 2026, 16:35
Скончался врач-травматолог-ортопед СОКБ  им. В. Д. Середавина Геннадий Ходаков 
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался врач-травматолог-ортопед Ходаков Геннадий Давидович.
Открытие нового корпуса больницы им.Пирогова в Самаре позволило значительно улучшить качество диализной помощи.
27 марта 2026, 21:04
В обновленном отделении диализа Самарской больницы им. Пирогова за год провели 12,5 тысяч процедур
Открытие нового корпуса больницы им.Пирогова в Самаре позволило значительно улучшить качество диализной помощи.
3 апреля в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов.
27 марта 2026, 17:19
Жителей региона приглашают к участию в Фестивале здоровья
3 апреля в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить...
