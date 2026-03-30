Самарский врач-онколог: роль грудного вскармливания в снижении риска рака молочной железы

Заведующий онкологическим отделением (опухоли молочной железы) №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н.Максим Ткачев:



"Лактация - это не только питание для новорожденного, но и мощный профилактический механизм для материнского организма.



Как это работает? Во время кормления грудью в организме женщины снижается уровень эстрогена. Чем меньше этого гормона, тем медленнее делятся клетки протоков молочной железы, а значит, снижается вероятность возникновения опухоли. Кроме того, в тканях молочной железы появляются особые Т-клетки-киллеры (CD8⁺), которые уничтожают потенциально опасные клетки, и эта защита сохраняется на десятилетия.



Каждый год кормления грудью снижает вероятность заболевания раком молочной железы в среднем на 4,3–7%, а каждые последующие роды добавляют к этому снижению еще 7%.

Ученые выяснили: если женщина кормила грудью минимум 6 месяцев, то в случае развития болезни она наступает в среднем на 10 лет позже, чем у некормивших или кормивших менее 3 месяцев.

Лактация особенно важна для защиты от агрессивных форм рака. Например, риск тройного негативного рака, одного из самых трудно поддающихся лечению, снижается примерно на 20–25% у женщин, кормивших грудью.

Даже при наличии мутации гена BRCA1, которая значительно повышает предрасположенность к раку молочной железы, грудное вскармливание продолжительностью не менее 1 года способно снизить вероятность развития болезни на 30–40%.

Помимо защиты молочной железы, кормление снижает риск рака яичников примерно на 30%, а рака матки на 15–20%.



Чего нельзя делать? Резкое , особенно медикаментозное, прерывание лактации вредно. Это вызывает сильный гормональный стресс, который может свести на нет защитный эффект.



Кормление грудью - это не волшебная таблетка и не гарантия от рака. Это важный фактор защиты, который лучше всего работает в комплексе с другими правилами:

- поддержание здорового веса (ожирение повышает риск рака молочной железы на 40% из-за гормонального дисбаланса)

- отказ от алкоголя (даже минимальные дозы алкоголя повышают риск, а безопасной дозы не существует)

- отказ от курения

- регулярные осмотры: маммография после 40 лет, в более молодом возрасте - УЗИ по показаниям".

Фото: минздрав СО