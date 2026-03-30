Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса

Слухи об опасном штамме коронавируса «Цикада» (BA.3.2) не правдивы, ситуация находится под контролем. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Пока нет данных о том, что этот вариант коронавируса может моментально распространиться. Эпидемический потенциал мы пока не фиксируем», — заявил Онищенко в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, в России официально не выявлен штамм BA.3.2, который в сети называют «Цикадой». Заболеваемость находится в пределах сезонных параметров. Однако эволюция вируса действительно идет по пути маскировки: носители без симптомов могут заражать окружающих, оставаясь активными.

Симптомы нового подвида совпадают с типичными признаками COVID-19: температура, сухой кашель, слабость, одышка. Редкие проявления — потеря вкуса и обоняния, головная боль, мышечная боль, рвота, сыпь. Онищенко призвал не поддаваться панике, но соблюдать базовые правила: мыть руки, носить маски в людных местах, проветривать помещения и оставаться дома при недомогании. Медики советуют при чихании использовать одноразовые салфетки, закрывая рот и нос. Также важно регулярно обрабатывать антисептиками поверхности, к которым часто прикасаются: дверные ручки, гаджеты и экраны телефонов. Специфической вакцины от «Цикады» пока нет, но меры личной гигиены остаются надежной защитой, пишет Ура.ру.

Ранее в России была зафиксирована новая разновидность коронавируса. По данным Роспотребнадзора, практически все новые случаи заболевания COVID-19 (99%) связаны с вариантом XFG, который также известен как «Стратус». Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Павел Волчков в интервью URA.RU заявил, что главная стратегия штамма — обход иммунной системы людей, которые уже сталкивались с коронавирусом ранее.