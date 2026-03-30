В Самаре за 16,3 млн рублей снесут бывший детсад
Жителей Самарской области приглашают поддержать проект на премии «Служение»
ДТП с пострадавшим в Сызранском районе: Skoda врезалась в препятствие
В Сергиевском районе ликвидировали возгорание нежилого дома
СамГМУ и Белгородский ГАУ создали 3D-атлас свиньи для агроклассов России
Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Слухи об опасном штамме коронавируса «Цикада» (BA.3.2) не правдивы, ситуация находится под контролем. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Пока нет данных о том, что этот вариант коронавируса может моментально распространиться. Эпидемический потенциал мы пока не фиксируем», — заявил Онищенко в разговоре с  aif.ru. 

По словам эксперта, в России официально не выявлен штамм BA.3.2, который в сети называют «Цикадой». Заболеваемость находится в пределах сезонных параметров. Однако эволюция вируса действительно идет по пути маскировки: носители без симптомов могут заражать окружающих, оставаясь активными.

Симптомы нового подвида совпадают с типичными признаками COVID-19: температура, сухой кашель, слабость, одышка. Редкие проявления — потеря вкуса и обоняния, головная боль, мышечная боль, рвота, сыпь. Онищенко призвал не поддаваться панике, но соблюдать базовые правила: мыть руки, носить маски в людных местах, проветривать помещения и оставаться дома при недомогании. Медики советуют при чихании использовать одноразовые салфетки, закрывая рот и нос. Также важно регулярно обрабатывать антисептиками поверхности, к которым часто прикасаются: дверные ручки, гаджеты и экраны телефонов. Специфической вакцины от «Цикады» пока нет, но меры личной гигиены остаются надежной защитой, пишет Ура.ру. 

Ранее в России была зафиксирована новая разновидность коронавируса. По данным Роспотребнадзора, практически все новые случаи заболевания COVID-19 (99%) связаны с вариантом XFG, который также известен как «Стратус». Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Павел Волчков в интервью URA.RU заявил, что главная стратегия штамма — обход иммунной системы людей, которые уже сталкивались с коронавирусом ранее.

30 марта 2026  10:50
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался врач-травматолог-ортопед Ходаков Геннадий Давидович.
29 марта 2026  16:35
Скончался врач-травматолог-ортопед СОКБ  им. В. Д. Середавина Геннадий Ходаков 
Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
28 марта 2026  11:40
Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
Открытие нового корпуса больницы им.Пирогова в Самаре позволило значительно улучшить качество диализной помощи.
27 марта 2026  21:04
В обновленном отделении диализа Самарской больницы им. Пирогова за год провели 12,5 тысяч процедур
3 апреля в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов.
27 марта 2026  17:19
Жителей региона приглашают к участию в Фестивале здоровья
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациента с хроническим остеомиелитом голени с использованием АПК «Автоплан»
27 марта 2026  11:24
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациента с хроническим остеомиелитом голени с использованием АПК «Автоплан»
Медпомощь ветеранам, участникам СВО и членам их семей в регионе оказывается в полном объеме и согласно всем действующим нормам и правилам.
26 марта 2026  22:58
Минздрав СО: информация об отказе в оказании медпомощи ветеранам, участникам СВО и членам их семей являктся фейком    
Биолог бактериологической лаборатории Самарского областного противотуберкулёзного диспансера Юлия Кривошеева рассказала, что нужно знать о туберкулезе.
26 марта 2026  19:54
Самарский биолог: "Микобактерия способна поражать все органы и системы организма"
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
26 марта 2026  17:59
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей
Самарские психологи определили, как перфекционизм влияет на мозг и приводит к анорексии
26 марта 2026  11:12
Самарские психологи определили, как перфекционизм влияет на мозг и приводит к анорексии
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
