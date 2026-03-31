Самарский врач-неонатолог рассказала, как и чем кормить малыша в период болезни

Врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию Самарской областной детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой Татьяна Зубарева:



"Почему ребенок отказывается от еды во время болезни?



Это не капризы! Организм бросает все силы на борьбу с вирусом или инфекцией. Пищеварение - энергозатратный процесс. Чтобы переварить еду, нужно тратить много энергии. Организм малыша умный: он говорит: "Еда подождет, сейчас мне нужны силы на выработку интерферона и антител!"



Главное правило №1:

Не заставлять и не уговаривать. Это может закрепить негативную реакцию на еду.



Чем кормить ребенка во время болезни?

Если малыш на грудном вскармливании, то грудное молоко - главное спасение! В нем и вода, и антитела, и успокоение. Прикладывайте хоть каждый час. Если на искусственном вскармливании - предлагайте смесь по желанию, не разводите сразу большой объем.



Если ребенку 8-9 месяцев и старше и уже хорошо ест прикорм, но сейчас болеет, то:

предлагаем только привычную еду. Не время для экспериментов с новыми продуктами. Даем только то, что малыш точно ел раньше и хорошо переносил.

Консистенция "пюре". Даже если вы уже ели кусочками, на время болезни вернитесь к гладкому пюре. Глотать и жевать больным горлом или при слабости тяжело.

Теплое и влажное. Еда должна быть комфортной температуры (не горячей!). Идеально подходят:

Каши (особенно рисовая или овсяная - они обволакивают).

Овощные пюре (кабачок, цветная капуста, картофель - легко усваиваются).

Кисломолочные продукты (кефир, творожок, если ребенок их уже ест - они помогают микрофлоре, которая страдает от лекарств).

Главное - жидкость! Если ребенок совсем отказывается от еды - не страшно. Страшно, если отказывается от питья. Предлагайте воду, если малыш до года, с года можно лёгкие компоты, морсы, регидратационные растворы (если сильная рвота/жидкий стул), грудное молоко, смесь. Давайте жидкость маленькими ложечками, но часто".

