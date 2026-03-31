Самарский врач-неонатолог рассказала, как и чем кормить малыша в период болезни

31 марта Мособлсуд приговорил Романа Ткаченко, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, к 18 годам заключения за двойное убийство.
Пасынка рок-музыканта Стаса Намина приговорили к 18 годам за убийство бабушки и брата
Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляет о старте Пятого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов.
Молодые джазовые коллективы губернии приглашают к участию в V Всероссийском конкурсе в рамках Moscow Jazz Festival
Опера Д. Шостаковича «Нос» отличается от всего оперного репертуара. Это произведение – музыкальный авангард.
САТОБ: впервые - концертное исполнение оперы «Нос» Д.Д. Шостаковича
В Самарской области проходит заключительный образовательный модуль региональной программы «Школа героев» - мастерская управления персоналом.
«Школа героев»: в регионе завершается образовательный этап программы 
Более 103 тысяч жителей Самарской области старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы получают надбавку на уход к пенсии от Отделения Социального фонда России по Самарской области.
Региональное отделение СФР выплачивает надбавку на уход для более 103 тысяч самарских пенсионеров
Бесплатную помощь предпринимателям с цифровой маркировкой товаров оказывает региональный центр «Честный знак», созданный на площадке центра «Мой бизнес» Самарской области.
Честный знак: производителям губернии помогают с маркировкой продукции
В филиале ППК «Роскадастр» по Самарской области провели горячую линию по вопросу начала проведения комплексных кадастровых работ.
Эксперты регионального Роскадастра провели горячую линию
В Самарской области завершились областные соревнования по мини-футболу (футзал) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Спорт без барьеров: в регионе прошел турнир по мини-футболу среди детей с интеллектуальными нарушениями
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Самарский врач-неонатолог рассказала, как и чем кормить малыша в период болезни

Консультант по грудному вскармливанию Самарской детской больницы им Н.Н. Ивановой Татьяна Зубарева рассказала, почему ребенок отказывается от еды во время болезни.

Врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию Самарской областной детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой Татьяна Зубарева:

"Почему ребенок отказывается от еды во время болезни?

Это не капризы! Организм бросает все силы на борьбу с вирусом или инфекцией. Пищеварение - энергозатратный процесс. Чтобы переварить еду, нужно тратить много энергии. Организм малыша умный: он говорит: "Еда подождет, сейчас мне нужны силы на выработку интерферона и антител!"

 Главное правило №1:
Не заставлять и не уговаривать. Это может закрепить негативную реакцию на еду.

 Чем кормить ребенка во время болезни?
Если малыш на грудном вскармливании, то грудное молоко - главное спасение! В нем и вода, и антитела, и успокоение. Прикладывайте хоть каждый час. Если на искусственном вскармливании - предлагайте смесь по желанию, не разводите сразу большой объем.

Если ребенку 8-9 месяцев и старше и уже хорошо ест прикорм, но сейчас болеет, то:
предлагаем только привычную еду. Не время для экспериментов с новыми продуктами. Даем только то, что малыш точно ел раньше и хорошо переносил.
 Консистенция "пюре". Даже если вы уже ели кусочками, на время болезни вернитесь к гладкому пюре. Глотать и жевать больным горлом или при слабости тяжело.
Теплое и влажное. Еда должна быть комфортной температуры (не горячей!). Идеально подходят:
 Каши (особенно рисовая или овсяная - они обволакивают).
 Овощные пюре (кабачок, цветная капуста, картофель - легко усваиваются).
 Кисломолочные продукты (кефир, творожок, если ребенок их уже ест - они помогают микрофлоре, которая страдает от лекарств).
Главное - жидкость! Если ребенок совсем отказывается от еды - не страшно. Страшно, если отказывается от питья. Предлагайте воду, если малыш до года, с года можно лёгкие компоты, морсы, регидратационные растворы (если сильная рвота/жидкий стул), грудное молоко, смесь. Давайте жидкость маленькими ложечками, но часто".

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения Самарской больницы №5.
30 марта 2026, 18:27
В отделении терапии Самарской больницы №5 сделан капремонт
В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения Самарской больницы №5. Здравоохранение
Заведующий онкологическим отделением Самарского онкдиспансера, к.м.н.Максим Ткачев рассказал о роли грудного вскармливания в снижении риска рака молочной железы.
30 марта 2026, 14:35
Самарский врач-онколог: роль грудного вскармливания в снижении риска рака молочной железы
Заведующий онкологическим отделением Самарского онкдиспансера, к.м.н.Максим Ткачев рассказал о роли грудного вскармливания в снижении риска рака молочной... Здравоохранение
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался врач-травматолог-ортопед Ходаков Геннадий Давидович.
29 марта 2026, 16:35
Скончался врач-травматолог-ортопед СОКБ  им. В. Д. Середавина Геннадий Ходаков 
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался врач-травматолог-ортопед Ходаков Геннадий Давидович. Здравоохранение
В 2025 году автопарк Самарской городской поликлиники № 4 Кировского района пополнился 5 новыми автомобилями Lada Granta благодаря национальному проекту
31 марта 2026  16:48
5 новых автомобилей обеспечивают комфорт для пациентов и скорость для врачей Самарской городской поликлиники № 4
Новые условия оказания медицинской помощи созданы для жителей сел Климовка, Кяхты, Подвалье и близлежащих населенных пунктов.
31 марта 2026  14:35
В трёх селах Шигонского района возвели современные ФАПы
Врач Резник: давление у людей старше 65 лет должно быть не выше 130–140 на 80. Здоровым людям достаточно измерять давление раз в несколько месяцев во время медосмотров. 
30 марта 2026  22:16
Врач назвала норму давления для людей старше 65 лет
В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения Самарской больницы №5.
30 марта 2026  18:27
В отделении терапии Самарской больницы №5 сделан капремонт
Заведующий онкологическим отделением Самарского онкдиспансера, к.м.н.Максим Ткачев рассказал о роли грудного вскармливания в снижении риска рака молочной железы.
30 марта 2026  14:35
Самарский врач-онколог: роль грудного вскармливания в снижении риска рака молочной железы
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса
30 марта 2026  10:50
Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался врач-травматолог-ортопед Ходаков Геннадий Давидович.
29 марта 2026  16:35
Скончался врач-травматолог-ортопед СОКБ  им. В. Д. Середавина Геннадий Ходаков 
Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
28 марта 2026  11:40
Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
31 марта 2026  13:26
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
31 марта 2026  09:28
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
30 марта 2026  20:39
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
30 марта 2026  20:35
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
