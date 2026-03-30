Врач назвала норму давления для людей старше 65 лет

Для снижения риска развития инсульта нужно, чтобы артериальное давление у людей старше 65 лет было не выше 130–140. Об этом 28 марта сообщила заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета Елена Резник, пишут "Известия".

«Контролировать артериальное давление крайне важно, ведь артериальная гипертензия является изменяемым фактором риска развития инсульта. Артериальное давление в возрасте до 65 лет должно быть 120–130/<80, старше 65 — 130–140/<80 мм рт. ст. Пульс в норме должен быть 55–80 ударов в минуту», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Здоровым людям достаточно измерять давление раз в несколько месяцев во время медосмотров. Чтобы получить точные результаты, за полчаса до измерения нужно исключить физические нагрузки, стресс, обильную еду, кофе, курение и алкоголь, а сам процесс проводить в спокойном состоянии.

Резник отметила, что следить за здоровьем и корректировать образ жизни важно с юности.