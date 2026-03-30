В Безенчукском районе на льду ручья Луговой рыбак попал в полынью

29 марта в Безенчукском районе на льду ручья Луговой у базы отдыха «Луговое» рыбачил мужчина 1982 года рождения. Вечером, возвращаясь домой, он попал в полынью.
Таяние льда сделало невозможным безопасный переход к берегу, и он вызвал спасателей.
В 18.35 спасатели Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск приступили к спасательным работам.
Спасательным автомобилем доставили аэроглиссер «Патруль» до места происшествия и спустили на лед.
В 21:10 мужчину подняли на борт аэроглиссера и доставили на берег.
От медицинской помощи он отказался.
В операции участвовали трое спасателей, спасательный автомобиль и аэроглиссер, сообщает пресс-служба ПСС СО.
