В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Предприниматель из Жигулевска открыла арт-студию и планирует оформить статус социального предприятия

Сегодня в Самарской области работает 297 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре.

Венера Латипова начинала свою карьеру преподавателем в частных художественных студиях и школах искусств. А в 2025 году она открыла арт-студию «Цвет и линия». Здесь дети осваивают рисование, живопись и графику, доступны занятия и взрослым.

«Я планирую подать документы и получить статус социального предприятия. Это откроет для меня определенные возможности: льготные микрозаймы, возможность участвовать в конкурсах грантов. Господдержка для таких развивающих студий очень важна, и я надеюсь её получить», — рассказала руководитель арт-студии «Цвет и линия» Венера Латипова.

Социальное предпринимательство — это деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей.

По количеству таких предприятий регион входит в первую десятку субъектов страны, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Минэкономразвития Самарской области

