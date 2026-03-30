В регионе начались рейды по контролю за подготовкой транспорта к лету

Специалисты ведомства выезжают на предприятия, чтобы проверить, как перевозчики готовят подвижной состав к тёплому сезону. В фокусе внимания — все виды пассажирского транспорта в Самаре, Тольятти и области.

«Комфорт пассажиров не должен зависеть от сезона, но лето предъявляет особые требования к технике и водителям. Мы заранее проверяем климатические системы, усиливаем санитарную обработку салонов и проводим инструктажи. Такая подготовка ведётся на всех предприятиях, обслуживающих маршруты региона», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

В числе первых — ООО «Самара Авто Газ», один из крупнейших перевозчиков региона. Ежедневно на маршруты выходят более 400 автобусов, и все они должны быть готовы к работе в сложных условиях.

Что входит в подготовку?

Мойка — на предприятии работают две специализированные линии с щеточным оборудованием, для сложных загрязнений используют аппараты высокого давления

Контроль климатической системы — специалисты проверяют работу кондиционеров, очищают и при необходимости заменяют фильтрующие элементы. Летом температура в салоне будет отслеживаться постоянно

Гигиена салона — особое внимание уделяется дезинфекции поручней, сидений и терминалов оплаты

Инструктаж водителей — перед летним сезоном с водителями проводят дополнительные занятия: как работать в условиях высокой температуры, следить за самочувствием пассажиров и поддерживать комфортный микроклимат в салоне, сообщает пресс-служба минтранса СО.

