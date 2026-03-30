Кадровый центр «Работа России» проводит ярмарки вакансий для ветеранов СВО онлайн

В Кадровом центре «Работа России» Красноярского района состоялась межмуниципальная ярмарка вакансий в онлайн-формате. В ней приняли участие ветераны спецоперации из девяти районов Самарской области. Им были предложены самые разные вакансии.

«Такой формат мы проводим в первый раз, - рассказала руководитель территориального Кадрового центра «Работа России» м.р Красноярский Татьяна Курносенкова. - Это была онлайн-ярмарка для девяти муниципальных районов Самарской области. Мы пригласили работодателей, которые работают на территории Самарской области, а также всей Российской Федерации. У работодателей в муниципальных районах имеются вакансии для ветеранов специальной военной операции, но их не много. Поэтому, такой формат, где участвуют работодатели со всей области и предлагают свои вакансии различного формата, направленности, режима работы и оплаты труда очень интересен».

В ходе общения участники региональной программы «Школа героев», которая реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, Максим Меделяев и Александр Белоусов рассказали ветеранам СВО о возможностях и актуальных мерах поддержки в вопросах трудоустройства. Ведь важно найти такую работу, чтобы новое дело способствовало скорейшей адаптации к мирной жизни.

«Сейчас вопрос занятости и трудоустройства вернувшихся участников специальной военной операции очень актуален, очень важен для ребят, которые ищут себя, ищут новое направление. Ребята, получившие ранения, - это категория, которая нуждается в особом внимании, - подчеркнул Максим Меделяев. - Сейчас много возможностей предоставляется сервисом «Работа России». Это и переобучение, и переквалификация, и трудоустройство. Достаточно большой выбор мер поддержки для участников специальной военной операции».

Сегодня Кадровые центры оказывают участникам СВО и членам их семей целый комплекс мер поддержки. Помимо вопросов, связанных с трудоустройством, на площадках «Сердце воина» в Кадровых центрах можно получить психологическую помощь и консультации по широкому кругу вопросов.

Узнать подробнее об услугах Кадровых центров «Работа России» Самарской области можно по тел. 8 (800) 302-15-44.

