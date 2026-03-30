Самарский драмтеатр показал мюзикл «Золушка» для членов семей участников СВО

29 марта Самарский академический театр драмы им. М. Горького провел благотворительный показ мюзикла «Золушка» (6+) для членов семей участников СВО.

«Золушка» – это классическая сказочная история. История о смелости быть собой, о праве выбрать свою дорогу и пройти по ней с тем, кто увидит и полюбит тебя настоящего, бросить вызов предрассудкам и навязанным стереотипам. Волшебная музыка, сказочные декорации и визуальные эффекты погрузили зрителей в атмосферу настоящей магии и чудес.

И.о. директора Самарского академического театра им. М. Горького Юрий Проничев: «Показом мюзикла «Золушка», премьера которого состоялась в декабре прошлого года, мы благодарим наших защитников и их близких. Мы верим в лучшее, желаем всем здоровья и надеемся, что спектакль подарил яркие эмоции и хорошие впечатления».

Зрительница Ирина Гашка: «Великолепный спектакль! Дети были в восторге. Обязательно придём ещё!».

