Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля и приурочена к Всемирному дню здоровья!

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с привлечением подведомственных ему организации
в период с 6 по 8 апреля 2026 г. проводит Всероссийскую акцию
«Будь уверен! Будь здоров!» (далее – Акция) во всех федеральных округах Российской Федерации, приуроченную к Всемирному дню здоровья.

 

Целью мероприятия является привлечение внимания граждан нашей страны к значимости единства измерений в жизни каждого на крайне важном примере: артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния здоровья человека, а от точности показаний тонометра, в свою очередь, зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.

 

В дни Акции специалисты ФБУ «Самарский ЦСМ» на базе подразделений Центра или привлеченных организаций, на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением, а также дадут рекомендации по дальнейшему использованию оборудования.

В Самаре проверить домашние тонометры можно будет на базе Самарского государственного медицинского университета, по адресу пр-т К.Маркса 165Б (Клиники СамГМУ) с 9.00 до 16.00 все три дня акции.

В   Сызрани проверка тонометров будет проходить по следующим адресам:

___ 06.04 в здании филиала ФБУ «Самарский ЦСМ» (Новосибирская, 41)

с 9.00 до 16.00

___ 07.04 Поликлиническое отделении пос. Варламово Сызранской ЦГРБ (ул. Жуковского 12) с 9.00 до 12.00

___ 08.04 ГБОУ СО «Сызранский геронтопсихиатрический центр» (ул. Новосибирская 39)

В   Отрадном   проверить тонометры можно будет также с 9.00 до 16.00 все три дня акции на базе филиала ФБУ «Самарский ЦСМ» (ул. Физкультурников 30).

В Тольятти запланирован прием тонометров в здании филиала: ул.Радищева 12, в случае появления дополнительных адресов по Тольятти, информация будет расширена.

Для справки:

За время проведения Акции в РФ с 2018 г. более 160 тыс. приборов было проверено, около 10% из которых показали какие-либо отклонения
от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были не рекомендованы к дальнейшей эксплуатации.

 

 

 

