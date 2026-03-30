В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Денис Радченко: Этот день стал для меня важным и особенным

Депутат Думы городского округа Тольятти Денис Радченко лично подал документы в Региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании «Единой России». Он намерен выдвигаться в Самарскую Губернскую Думу, чтобы продолжить работу по преображению родного города, масштабируя успешный опыт на региональный уровень.
 

«Этот день стал для меня важным и особенным — подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в связи с предстоящими выборами в Самарскую Губернскую Думу! Принял решение участвовать, чтобы реализовать накопленный опыт и выполнить как можно больше ваших наказов и предложений, которые сделают наши кварталы ещё комфортнее и лучше», — отметил Денис Радченко.

Ещё в 2023 году главным наказом от жителей Тольятти для депутата стало благоустройство сквера семейного отдыха на бульваре Туполева. Была проделана большая подготовительная работа: выделены средства на проектно-сметную документацию, а сам сквер включён в перечень общественных территорий, победители которого будут благоустроены в 2026 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Благодаря активности молодого депутата и неравнодушию жителей удалось привлечь более 27 тысяч голосов. Бульвар Туполева вошёл в тройку победителей, и уже в этом году начнётся его долгожданное преображение. Именно эта инициатива стала основой для участия Дениса Радченко в конкурсе «Народный депутат», где он одержал победу и вошёл в число финалистов всероссийского масштаба.

Денис Радченко — один из самых активных молодых депутатов Тольятти. Он постоянно на связи с жителями, ведёт открытый диалог в социальных сетях, оперативно реагирует на проблемы, связанные с экологией и жилищно-коммунальным хозяйством. Для него нет второстепенных вопросов: будь то состояние двора, качество уборки снега или организация досуга для детей.

«Мой главный принцип — не давать пустых обещаний. Лучше честно сказать, что я могу, а что — нет, но при этом сделать всё возможное, чтобы помочь. Доверие людей — это самое ценное, что у нас есть», — говорит Радченко.

Решение участвовать в предварительном голосовании и бороться за мандат депутата Губернской Думы для Дениса Радченко — это не стремление к новому статусу, а желание сделать больше для родного города и региона.

«Я хочу, чтобы наша совместная работа с жителями вышла на новый уровень. В Губернской Думе открываются другие возможности: законотворческая инициатива, доступ к региональным программам, возможность решать системные вопросы. У нас в 9-м квартале есть успешный пример — сквер на бульваре Туполева. Таких территорий в Тольятти много, и я хочу, чтобы каждая получила шанс на преображение», — отмечает депутат.

В планах Радченко — продолжать работу по благоустройству общественных пространств, заниматься экологическими вопросами, поддерживать инициативы жителей и делать жизнь в Тольятти комфортнее и современнее.

Предварительное голосование «Единой России» пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля. Напомним, в Единый день голосования — 2026 жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.

Новости по теме
Владимир Субботин: «В процедуре предварительного голосования участвую в четвёртый раз, но все равно волнуюсь»
30 марта 2026, 13:42
Владимир Субботин: «В процедуре предварительного голосования участвую в четвёртый раз, но все равно волнуюсь»
Жители региона знают Владимира Анатольевича как эксперта в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии. Политика
233
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
27 марта 2026, 19:39
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой... Политика
1157
Константин Доладов подал документы на предварительное голосование «Единой России»
26 марта 2026, 13:49
Константин Доладов подал документы на предварительное голосование «Единой России»
В 2022 году по его инициативе был создан Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. Политика
1114
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
288
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
369
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
771
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
821
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
1090
Весь список