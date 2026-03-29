Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о нападении украинских беспилотников на промышленный объект в Тольятти. Атака произошла утром 29 марта, на месте инцидента работают оперативные службы.

«Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал в социальной сети MAX глава региона. Федорищев подчеркнул, что ситуация находится под контролем профильных ведомств.

«Действует запрет на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения. Приближаться к обломкам БПЛА опасно», — напомнил губернатор. Он призвал жителей сохранять бдительность, спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации, не распространяя кадры с мест происшествий в сети, пишет Самара-МК.

События в Самарской области начали развиваться еще глубокой ночью: первое сообщение об угрозе подлета дронов поступило в 0:28, а к 5:15 в регионе был введен режим «Ковер», подразумевающий закрытие воздушного пространства. После кратковременного отбоя в 5:19 угроза возникла повторно уже через пятнадцать минут, из-за чего небо над областью оставалось закрытым до восьми часов утра.