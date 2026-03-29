За выбивание ковров во дворе россиянин может получить штраф до 5 тыс. рублей

Об этом 29 марта сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

Как уточнил эксперт в беседе с «РИА Новости», норм, регулирующих правильность или место выбивания ковров, нет, однако деяние может рассматриваться как нарушение по другим нормативным актам.

«Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Максимальный штраф зафиксирован в Московской области, где за нарушение этих правил установлен штраф от 1 до 5 тыс. рублей для граждан», — сообщил Моисеев.

Эксперт добавил, что ответственность за выбивание ковров может наступить по закону о тишине и необходимо руководствоваться региональными предписаниями. Также штраф могут выписать, основываясь на нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (от 500 рублей до 1 тыс. рублей) или несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (от 2 до 3 тыс. рублей), пишут "Известия".