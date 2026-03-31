31 марта Мособлсуд приговорил Романа Ткаченко, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, к 18 годам заключения за двойное убийство.
Пасынка рок-музыканта Стаса Намина приговорили к 18 годам за убийство бабушки и брата
Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляет о старте Пятого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов.
Молодые джазовые коллективы губернии приглашают к участию в V Всероссийском конкурсе в рамках Moscow Jazz Festival
Опера Д. Шостаковича «Нос» отличается от всего оперного репертуара. Это произведение – музыкальный авангард.
САТОБ: впервые - концертное исполнение оперы «Нос» Д.Д. Шостаковича
В Самарской области проходит заключительный образовательный модуль региональной программы «Школа героев» - мастерская управления персоналом.
«Школа героев»: в регионе завершается образовательный этап программы 
Более 103 тысяч жителей Самарской области старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы получают надбавку на уход к пенсии от Отделения Социального фонда России по Самарской области.
Региональное отделение СФР выплачивает надбавку на уход для более 103 тысяч самарских пенсионеров
Бесплатную помощь предпринимателям с цифровой маркировкой товаров оказывает региональный центр «Честный знак», созданный на площадке центра «Мой бизнес» Самарской области.
Честный знак: производителям губернии помогают с маркировкой продукции
В филиале ППК «Роскадастр» по Самарской области провели горячую линию по вопросу начала проведения комплексных кадастровых работ.
Эксперты регионального Роскадастра провели горячую линию
В Самарской области завершились областные соревнования по мини-футболу (футзал) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Спорт без барьеров: в регионе прошел турнир по мини-футболу среди детей с интеллектуальными нарушениями
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Честный знак: производителям губернии помогают с маркировкой продукции

Бесплатную помощь предпринимателям с цифровой маркировкой товаров оказывает региональный центр «Честный знак», созданный на площадке центра «Мой бизнес» Самарской области.

Бесплатную помощь предпринимателям с цифровой маркировкой товаров оказывает региональный центр «Честный знак», созданный на площадке центра «Мой бизнес» Самарской области. Его основная задача - оказание квалифицированной поддержки по всем аспектам работы с системой маркировки.
За первые три месяца 2026 года в региональный центр «Честный знак» обратились более 70 представителей малого и среднего бизнеса. По количеству проведенных консультаций, Самарская область вошла в число регионов-лидеров, продемонстрировав комплексный подход и высокую вовлеченность местного бизнеса в процессы цифровой маркировки. 
«В Самарской области центр "Мой бизнес" работает для того, чтобы создавать предпринимателям все условия для стабильной работы и развития, а также для комфортной адаптации к нововведениям, - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Количество товаров, подлежащих маркировке, постоянно растет. Мы проводим регулярные мероприятия, индивидуальные консультации для предпринимателей по работе с системой "Честный знак". Такие встречи очень востребованы - с нашей поддержкой бизнес региона активно внедряет новые инструменты, направленные на прозрачность рынка, минимизирует технические сложности, а значит, продукция добросовестных производителей попадает на полки и остается востребованной среди местных жителей».
Наибольшую активность проявили предприниматели, работающие в сфере общественного питания, пошива, розничной торговли. Самыми востребованными услугами стали проверки товаров на обязательность маркировки, навигация по каталогу поставщиков, помощь в регистрации в системе «Честный знак», а также содействие в заполнении карточек товаров.
Центр маркировки работает на базе регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.  Специалисты готовы прийти на помощь предпринимателям в решении самого широкого круга задач: от первичной регистрации в системе «Честный знак» и выбора типа электронной подписи до заполнения карточек товаров, заказа и печати кодов маркировки, а также настройки электронного документооборота. 
Сегодня Центры поддержки маркировки «Честный знак» открыты в 41 регионе. За это время специалисты провели более 2,2 тыс. бесплатных консультаций для МСП.

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

