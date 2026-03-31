Честный знак: производителям губернии помогают с маркировкой продукции

Бесплатную помощь предпринимателям с цифровой маркировкой товаров оказывает региональный центр «Честный знак», созданный на площадке центра «Мой бизнес» Самарской области. Его основная задача - оказание квалифицированной поддержки по всем аспектам работы с системой маркировки.

За первые три месяца 2026 года в региональный центр «Честный знак» обратились более 70 представителей малого и среднего бизнеса. По количеству проведенных консультаций, Самарская область вошла в число регионов-лидеров, продемонстрировав комплексный подход и высокую вовлеченность местного бизнеса в процессы цифровой маркировки.

«В Самарской области центр "Мой бизнес" работает для того, чтобы создавать предпринимателям все условия для стабильной работы и развития, а также для комфортной адаптации к нововведениям, - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Количество товаров, подлежащих маркировке, постоянно растет. Мы проводим регулярные мероприятия, индивидуальные консультации для предпринимателей по работе с системой "Честный знак". Такие встречи очень востребованы - с нашей поддержкой бизнес региона активно внедряет новые инструменты, направленные на прозрачность рынка, минимизирует технические сложности, а значит, продукция добросовестных производителей попадает на полки и остается востребованной среди местных жителей».

Наибольшую активность проявили предприниматели, работающие в сфере общественного питания, пошива, розничной торговли. Самыми востребованными услугами стали проверки товаров на обязательность маркировки, навигация по каталогу поставщиков, помощь в регистрации в системе «Честный знак», а также содействие в заполнении карточек товаров.

Центр маркировки работает на базе регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Специалисты готовы прийти на помощь предпринимателям в решении самого широкого круга задач: от первичной регистрации в системе «Честный знак» и выбора типа электронной подписи до заполнения карточек товаров, заказа и печати кодов маркировки, а также настройки электронного документооборота.

Сегодня Центры поддержки маркировки «Честный знак» открыты в 41 регионе. За это время специалисты провели более 2,2 тыс. бесплатных консультаций для МСП.

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области