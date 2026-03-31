На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом

В регионе расширяют летнюю оздоровительную кампанию. Об этом на оперативном заседании правительства Самарской области рассказал глава регионального министерства образования Виктор Акопьян.

В этом году в загородных лагерях будет возведено 6 новых модульных корпусов на 312 мест в 4 муниципалитетах.

В 2026-м на летнюю оздоровительную кампанию выделено более 1 млрд 800 млн рублей, что на 261 млн рублей больше, по сравнению с 2025 годом.

Этим летом за счет средств областного бюджета отдохнут более 27 тыс. детей — на 5360 больше, чем в 2025 году.