Высокие награды Шостакович Опера Балет

Указом Губернатора Самарской области в регионе отмечены заслуги представителей Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Художественному руководителю и главному дирижёру Евгению Хохлову присвоена награда Губернатора Самарской области — почётный знак «За труд во благо земли Самарской». Награда присуждается за значительный вклад в развитие культуры Самарской области.

Евгений Дмитриевич служит в Шостакович Опера Балет уже 15 лет. С 2017 года в должности главного дирижёра и художественного руководителя. Под музыкальным руководством Хохлова поставлено более трёх десятков премьер, в его репертуаре более 50 спектаклей.

За время художественного руководства театр осуществил значительные творческие проекты, получив высокую экспертную оценку всей музыкальной и культурной общественности страны:

⦁ театр постоянно и с большим успехом принимает участие в престижных всероссийских и международных фестивалях, форумах, конкурсах. Среди них: Национальная оперная премия «Онегин», Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска», Фестиваль Ассоциации музыкальных театров «Видеть музыку», Фестиваль Будущего Театра, Международный культурный форум в Санкт-Петербурге, Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке, Минский международный Рождественский оперный форум;

⦁ с 2018 года на базе театра с большим успехом работает Молодёжная оперная программа, результатом которой стало появление на сцене талантливой молодёжи;

⦁ выступления театра проходили на таких знаковых площадках, как Историческая и Новая сцена Большого театра России, Новая сцена Мариинского театра, сцена Thailand Cultural Centre, Большой театр Республики Беларусь, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сцена Российского академического молодежного театра, сцена МХАТ имени Максима Горького и многие другие;

⦁ в 2025 году театр стал обладателем премии Сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева «Маэстро» Российской Национальной театральной премии и Фестиваля «Золотая Маска» за постановку оперы «Мастер и Маргарита» С.М. Слонимского под руководством Евгения Хохлова;

⦁ в 2025 году проведён Первый международный фестиваль «Наследие. Балет», а 27 марта 2026 года, в Международный день театра, открылся Первый международный фестиваль «Наследие. Опера».

Ведущему солисту балета Сергею Гагену и солисту оркестра, концертмейстеру группы тромбонов Александру Пушко присвоено почётное звание «Заслуженный артист Самарской области».

Сергей Гаген, выпускник Пермского государственного хореографического училища. В Шостакович Опера Балет служит с 2013 года. Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Его репертуар насчитывает около 60 партий. Артист участвовал в таких масштабных гастролях театра в городах России и за рубежом, как Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» на Новой сцене Большого театра, Международный фестиваль музыки и танца в Бангкоке, Российская национальная премия и фестиваль «Золотая Маска» на Новой сцене Большого театра России и другие.

Александр Пушко окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова. С 1983 года является артистом оркестра Шостакович Опера Балет, где служит уже 42 года. За это время в его репертуаре сложилось около 10 сольных партий в спектаклях театра.

Фото: пресс-служба САТОБ